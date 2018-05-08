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Почти 37 млн человек перевезено на общественном транспорте Пскова в 2017 году

В 2017 году на городских маршрутах перевезено 36,944 млн человек, том числе частными перевозчиками - 1,6 млн человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год.

Потребности населения и субъектов экономики были удовлетворены полностью, постоянно велась работа по повышению качества обслуживания пассажиров и оптимизации маршрутной сети. Так, в рамках развития и совершенствования транспортной инфраструктуры: подготовлена транспортная инфраструктура для организации регулярного движения автобусов в Завокзальном районе, объявлен конкурс среди перевозчиков; в связи с обращениями граждан проведена работа по оптимизации расписаний движения на городских маршрутах; осуществлялась консультационная помощь предпринимателям-перевозчикам.

В области безопасности дорожного движения: подготовлены и проведены 6 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Пскове» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» установлено 2800 метров пешеходных ограждений. Проведены доработки светофорных объектов, установлены светофоры на ул. Вокзальной, ул. Балтийской, ул. 128-й Стрелковой дивизии.

В 2018 году власти Пскова намерены оказывать содействие сохранению объемов пассажирских перевозок на городских и дачных маршрутах на уровне не ниже объемов 2017 года, повышение качества обслуживания пассажиров. Будет продолжена работа по развитию и оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах. Так, планируется открытие регулярного автобусного движения по ул. Железнодорожной.