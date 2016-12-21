«Регистратор»: Еду я, такой невидимыйА в Пскове вообще умеют ездить? По моим наблюдениям, многие люди не знают, как безопасно выполнить маневр левого поворота или разворота на перекрестке. На видео очередная попытка...27
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«Регистратор»: Опасное вождение на Крестовском шоссе
06.02.2017 13:15 ПЛН, Псков
Псков, 4 февраля 2017 года, Крестовское шоссе. Опасное вождение в исполнении С491ЕУ60.
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Источник: Псковская Лента Новостей
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