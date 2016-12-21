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«Регистратор»: Опасное вождение на Крестовском шоссе

06.02.2017 13:15 ПЛН, Псков

Псков, 4 февраля 2017 года, Крестовское шоссе. Опасное вождение в исполнении С491ЕУ60.

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Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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