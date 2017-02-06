«Регистратор»: Еду я, такой невидимыйА в Пскове вообще умеют ездить? По моим наблюдениям, многие люди не знают, как безопасно выполнить маневр левого поворота или разворота на перекрестке. На видео очередная попытка...27
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«Регистратор»: Выскочка
07.02.2017 09:17 ПЛН, Псков
Псков, улица Поземского.
Действительно опасное вождение, через двойную сплошную в плотном потоке. Жаль, номера не видно.
Сергей
Прислать свое видео можно через сайт ПЛН или через группу В Контакте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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