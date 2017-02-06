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«Регистратор»: Выскочка

Псков, улица Поземского.

Действительно опасное вождение, через двойную сплошную в плотном потоке. Жаль, номера не видно.

Сергей

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Источник: Псковская Лента Новостей