«Регистратор»: Выскочка

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07.02.2017 09:17 ПЛН, Псков

Псков, улица Поземского.

Действительно опасное вождение, через двойную сплошную в плотном потоке. Жаль, номера не видно.

Сергей

Прислать свое видео можно через сайт ПЛН или через группу В Контакте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







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