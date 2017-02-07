«Регистратор»: Еду я, такой невидимыйА в Пскове вообще умеют ездить? По моим наблюдениям, многие люди не знают, как безопасно выполнить маневр левого поворота или разворота на перекрестке. На видео очередная попытка...27
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«Регистратор»: Нашкодил
10.02.2017 09:43 ПЛН, Псков
«Очередное видео пренебрежения водителем "Шкоды" сигналов светофора на ул. Юбилейная. Чуть не наехал на пешеходов, которые уже начали движение на разрешающий сигнал», - написал автор видео.
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Источник: Псковская Лента Новостей
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