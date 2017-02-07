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«Регистратор»: Нашкодил

10.02.2017 09:43 ПЛН, Псков

«Очередное видео пренебрежения водителем "Шкоды" сигналов светофора на ул. Юбилейная. Чуть не наехал на пешеходов, которые уже начали движение на разрешающий сигнал», - написал автор видео.

Отправить свое видео можно через сайт Псковской Ленты Новостей или через группу В Контакте.

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Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







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