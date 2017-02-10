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«Регистратор»: Пьяный пешеход очень хочет под колеса

27.02.2017 22:27 ПЛН, Псков

 

Псков, площадь Ленина. Поддатый пешеход очень хочет под колеса.

Отправить свое видео можно через сайт ПЛН.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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