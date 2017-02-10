«Регистратор»: Пьяный пешеход очень хочет под колеса

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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







