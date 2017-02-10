«Регистратор»: Опасное вождение на Крестовском шоссе..39
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«Регистратор»: Пьяный пешеход очень хочет под колеса
27.02.2017 22:27 ПЛН, Псков
Псков, площадь Ленина. Поддатый пешеход очень хочет под колеса.
Отправить свое видео можно через сайт ПЛН.
Источник: Псковская Лента Новостей
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