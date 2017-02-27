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«Регистратор»: Стрит-рейсер на грузовике с мигалками

08.03.2017 11:14 ПЛН, Псков

Теперь стрит-рейсеры и на грузовиках с мигалками. Красный свет? Так никого же нету.

Псков, перекресток ул. Юбилейной и Кузбасской дивизии

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Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







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