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«Регистратор»: Стрит-рейсер на грузовике с мигалками

Теперь стрит-рейсеры и на грузовиках с мигалками. Красный свет? Так никого же нету.

Псков, перекресток ул. Юбилейной и Кузбасской дивизии

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Источник: Псковская Лента Новостей