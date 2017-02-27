«Регистратор»: Опасное вождение на Крестовском шоссе..39
Написать на ПЛН-Автомир
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
«Регистратор»: Стрит-рейсер на грузовике с мигалками
08.03.2017 11:14 ПЛН, Псков
Теперь стрит-рейсеры и на грузовиках с мигалками. Красный свет? Так никого же нету.
Псков, перекресток ул. Юбилейной и Кузбасской дивизии
Отправить свое видео можно через сайт Псковской Ленты Новостей или через группу В Контакте.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати