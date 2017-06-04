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Оштрафован водитель «Лады Гранты» из «Регистратора» на Псковской Ленте Новостей

04.06.2017 21:33 ПЛН, Псков

Полиция установила водителя «Лады Гранты» из «Регистратора» на Псковской Ленте Новостей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, установлен нарушитель правил дорожного движения, который перестроился из левой полосы направо на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона.

Собственник и водитель автомашины «Лада Гранта», житель Пскова 1994 года рождения, привлечен к административной ответственности по статье 12.14 ч.1.1. (Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении).

Штраф составил 500 рублей. Это максимальное наказание, предусмотренное данной статьей. 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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