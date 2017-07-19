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«Регистратор»: Велосипедист чудом не прокатился на капоте

Дети на велосипеде чудом не прокатились на капоте. Стартовали через переход на последних секундах.

Уважаемые родители, объясните детям как правильно переходить через дорогу. Нужно слезть с велосипеда.

Водители не обязаны уступать дорогу транспортным средствам, пересекающим дорогу по пешеходному переходу.

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Источник: Псковская Лента Новостей