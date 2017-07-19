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«Регистратор»: Велосипедист чудом не прокатился на капоте
10.08.2017 21:16 ПЛН, Псков
Дети на велосипеде чудом не прокатились на капоте. Стартовали через переход на последних секундах.
Уважаемые родители, объясните детям как правильно переходить через дорогу. Нужно слезть с велосипеда.
Водители не обязаны уступать дорогу транспортным средствам, пересекающим дорогу по пешеходному переходу.
Отправить свое видео можно через сайт Псковской Ленты Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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