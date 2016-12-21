Фотофакт: На Инженерной появилось пешеходное ограждение с прорехами

На улице Инженерной в Пскове появилось пешеходное ограждение. Теперь весь участок дороги с разделительной полосой – от разворота до Индустриальной огражден.

Точнее, почти весь. В заборе зачем-то оставили три «прорехи».

Это инновационный метод установки ограждений? Или новый метод экономии «Размазывание»?

Источник: Псковская Лента Новостей