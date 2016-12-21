Фотофакт: На Инженерной появилось пешеходное ограждение с прорехамиНа улице Инженерной в Пскове появилось пешеходное ограждение. Теперь весь участок дороги с разделительной полосой – от разворота до Индустриальной огражден. Точнее, почти весь. В заборе зачем-то...6
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Фотофакт: На Инженерной появилось пешеходное ограждение с прорехами
30.01.2017 16:44 ПЛН, Псков
На улице Инженерной в Пскове появилось пешеходное ограждение. Теперь весь участок дороги с разделительной полосой – от разворота до Индустриальной огражден.
Точнее, почти весь. В заборе зачем-то оставили три «прорехи».
Это инновационный метод установки ограждений? Или новый метод экономии «Размазывание»?
Источник: Псковская Лента Новостей
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