Фотофакт: На Инженерной появилось пешеходное ограждение с прорехамиНа улице Инженерной в Пскове появилось пешеходное ограждение. Теперь весь участок дороги с разделительной полосой – от разворота до Индустриальной огражден. Точнее, почти весь. В заборе зачем-то...9
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Фотофакт: Двойная защита
30.01.2017 21:38 ПЛН, Псков
В Пскове на проспекте Энтузиастов появилось дорожное ограждение в 2 ряда. Одно старое, второе новое. Правда, какое из них старое, понять трудно.
Источник: Псковская Лента Новостей
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