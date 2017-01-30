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Фотофакт: На Рижском проспекте в Пскове ведутся дорожные работы

09.02.2017 15:36 ПЛН, Псков

На Рижском проспекте в Пскове, на участке от улицы Петровской до Киселева, идет ямочный ремонт.
 
 
Занята правая полоса при движении в сторону улицы Киселева. Скорость ограничена до 40 км/ч. 
 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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