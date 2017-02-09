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Фотофакт: Кто-то тонет, а кто-то пугает пешеходов

21.02.2017 09:25 ПЛН, Псков

Второстепенную дорогу на ул. Инженерной традиционно затопило. Большинство автомобилистов едут по огромной луже, но есть и те, кто решил объехать ее по тротуару.

И в принципе их можно понять, кто хочет быть затопленным. Но, если бы они делали это аккуратно. Тротуар большой, и даже машинам места здесь хватит, автомобилисты выезжают на него так быстро и нагло, что пешеходы, значительная часть из которых - дети, вынуждены просто отбегать и пугаться.

Мало того, возвращаясь с тротуара на второстепенную дорогу, хитрые водители даже не пытаются пропускать тех, кто решил «искупаться». Сегодня утром из-за этого чуть не произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. Спасли участников движения громкие сигналы недовольных «водителей из лужи».

Елена

Источник: Псковская Лента Новостей



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