Фотофакт: Кто-то тонет, а кто-то пугает пешеходовВторостепенную дорогу на ул. Инженерной традиционно затопило. Большинство автомобилистов едут по огромной луже, но есть и те, кто решил объехать ее по тротуару. И в принципе их...7
Написать на ПЛН-Автомир
Фотофакт: Кто-то тонет, а кто-то пугает пешеходов
Второстепенную дорогу на ул. Инженерной традиционно затопило. Большинство автомобилистов едут по огромной луже, но есть и те, кто решил объехать ее по тротуару.
И в принципе их можно понять, кто хочет быть затопленным. Но, если бы они делали это аккуратно. Тротуар большой, и даже машинам места здесь хватит, автомобилисты выезжают на него так быстро и нагло, что пешеходы, значительная часть из которых - дети, вынуждены просто отбегать и пугаться.
Мало того, возвращаясь с тротуара на второстепенную дорогу, хитрые водители даже не пытаются пропускать тех, кто решил «искупаться». Сегодня утром из-за этого чуть не произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. Спасли участников движения громкие сигналы недовольных «водителей из лужи».
Елена
Источник: Псковская Лента Новостей