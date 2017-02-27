Фотофакт: На Юбилейной осталось 3 полосы движения

В Пскове на улице Юбилейной разрушается проезжая часть. На участке от Дома офицеров до улицы Красноармейской в правой полосе невозможно ехать.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







