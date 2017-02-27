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Фотофакт: На Юбилейной осталось 3 полосы движения
01.03.2017 16:24 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Юбилейной разрушается проезжая часть. На участке от Дома офицеров до улицы Красноармейской в правой полосе невозможно ехать.
Источник: Псковская Лента Новостей
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