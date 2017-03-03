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Фотофакт: Убийственная яма

05.03.2017 11:19 ПЛН, Псков

4 марта 2017 г. Псков, ул. Вокзальная, 40. Будьте внимательны - очень глубокая яма!

Фото из группы «Жесть по-псковски» ВКонтакте

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







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