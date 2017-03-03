Фотофакт: Одно лечим, другое калечим. Часть 2Уже покалечили! И разговор не про ямы, жители Кусвы с ними уже смирились. Разговор про грязь, которую грузовики завозят на дорогу со стройплощадки. Невозможно уже терпеть эту...14
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Фотофакт: Убийственная яма
05.03.2017 11:19 ПЛН, Псков
4 марта 2017 г. Псков, ул. Вокзальная, 40. Будьте внимательны - очень глубокая яма!
Фото из группы «Жесть по-псковски» ВКонтакте
Источник: Псковская Лента Новостей
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