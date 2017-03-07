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Фотофакт: «Ганзейский» тротуар на Рижском проспекте
08.03.2017 16:44 ПЛН, Псков
Ногами не пройти, с коляской не проехать. Много мэров сменилось, а улица сохраняет доисторический вид.
А когда отремонтируют «Ганзейский» тротуар на Рижском проспекте? А?
Источник: Псковская Лента Новостей
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