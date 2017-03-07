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Фотофакт: «Ганзейский» тротуар на Рижском проспекте

08.03.2017 16:44 ПЛН, Псков

Ногами не пройти, с коляской не проехать. Много мэров сменилось, а улица сохраняет доисторический вид. 

А когда отремонтируют «Ганзейский» тротуар на Рижском проспекте? А?

Источник: Псковская Лента Новостей



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