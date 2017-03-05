Фотофакт: Ремонт Троицкого мостаВ воскресенье дорожные службы ремонтируют покрытие Троицкого моста в Пскове. Рабочие укладывают свежий асфальт. Движение ограничено в сторону площади Ленина. Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в...26
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Фотофакт: Водное препятствие
07.03.2017 17:01 ПЛН, Псков
В городе Печоры вот такая беда: чтоб подойти к остановке городского автобуса, надо преодолеть водное препятствие, которое уже годами не могут исправить дорожники.
Наталья
Источник: Псковская Лента Новостей
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