Фотофакт: Водное препятствие

В городе Печоры вот такая беда: чтоб подойти к остановке городского автобуса, надо преодолеть водное препятствие, которое уже годами не могут исправить дорожники.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







