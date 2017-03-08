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Фотофакт: Выбросили на помойку такси, еще новое
10.03.2017 10:10 ПЛН, Псков
Псков, Юбилейная, 60. Соседи выбросили на помойку машинку «Рено». Машина новая, еще ездить и ездить.
Источник: Псковская Лента Новостей
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