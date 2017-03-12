Фотофакт: Ремонт на улице Ставского

Наступила весна, началось таяние снега, и вместе с ним, как говорят местные автомобилисты, растаял и асфальт. Вместо ровной дороги на улице Ставского в Великих Луках - ямы да колдобины.

Сегодня, 23 марта, на самом проблемном участке дороги начался ремонт. Правда, появилась другая проблема - затруднено движение.

Источник: Псковская Лента Новостей