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Фотофакт: Ремонт на улице Ставского
23.03.2017 12:57 ПЛН, Псков
Наступила весна, началось таяние снега, и вместе с ним, как говорят местные автомобилисты, растаял и асфальт. Вместо ровной дороги на улице Ставского в Великих Луках - ямы да колдобины.
Сегодня, 23 марта, на самом проблемном участке дороги начался ремонт. Правда, появилась другая проблема - затруднено движение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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