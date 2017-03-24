Фотофакт: Ямочный ремонт ограничил движение на одной из улиц Великих Лук

В Великих Луках на ул. 3-й Ударной Армии в субботу решили провести ямочный ремонт. Вроде бы хорошее событие, если бы не затрудненное движение.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







