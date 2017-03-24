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Фотофакт: Ямочный ремонт ограничил движение на одной из улиц Великих Лук
25.03.2017 17:00 ПЛН, Псков
В Великих Луках на ул. 3-й Ударной Армии в субботу решили провести ямочный ремонт. Вроде бы хорошее событие, если бы не затрудненное движение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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