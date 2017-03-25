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Фотофакт: Что за самодеятельность?
28.03.2017 10:23 ПЛН, Псков
Новая мода последних лет - рисовать дорожную разметку на придомовой территории.
Особенно странно это выглядит в местах, где поток транспорта достигает 5 автомобилей в час. Сплошная осевая и прерывистая для поворота у дома 10/6 по ул. Инженерной.
При движении в сторону Индустриальной есть риск зацепить зеркалом стену жилого дома.
Власти знают об этой самодеятельности?
Источник: Псковская Лента Новостей
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