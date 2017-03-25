Фотофакт: Что за самодеятельность?

Новая мода последних лет - рисовать дорожную разметку на придомовой территории.

Особенно странно это выглядит в местах, где поток транспорта достигает 5 автомобилей в час. Сплошная осевая и прерывистая для поворота у дома 10/6 по ул. Инженерной.

При движении в сторону Индустриальной есть риск зацепить зеркалом стену жилого дома.

Власти знают об этой самодеятельности?

Источник: Псковская Лента Новостей