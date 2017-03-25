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Фотофакт: Что за самодеятельность?

28.03.2017 10:23 ПЛН, Псков

Новая мода последних лет - рисовать дорожную разметку на придомовой территории.

Особенно странно это выглядит в местах, где поток транспорта достигает 5 автомобилей в час. Сплошная осевая и прерывистая для поворота у дома 10/6 по ул. Инженерной.

При движении в сторону Индустриальной есть риск зацепить зеркалом стену жилого дома.

Власти знают об этой самодеятельности?   

Источник: Псковская Лента Новостей



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