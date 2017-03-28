Фотофакт: Часть Рижского проспекта в Пскове не имеет освещения

Часть Рижского проспекта в Пскове - от ул. Рокоссовского до ул. Балтийская - не имеет освещения. Со стороны «Ленты» огромная канава.

Также не освещен участок от «Ленты» до поворота на д. Родина. Город уже расстроился до поворота на Родину, а освещения так и нет.

Иван

Источник: Псковская Лента Новостей