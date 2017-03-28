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Фотофакт: Часть Рижского проспекта в Пскове не имеет освещения

29.03.2017 11:27 ПЛН, Псков

Часть Рижского проспекта в Пскове - от ул. Рокоссовского до ул. Балтийская - не имеет освещения. Со стороны «Ленты» огромная канава. 
 
 
Также не освещен участок от «Ленты» до поворота на д. Родина. Город уже расстроился до поворота на Родину, а освещения так и нет.
 
 
 
Иван 

Источник: Псковская Лента Новостей



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