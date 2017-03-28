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Фотофакт: Часть Рижского проспекта в Пскове не имеет освещения
29.03.2017 11:27 ПЛН, Псков
Часть Рижского проспекта в Пскове - от ул. Рокоссовского до ул. Балтийская - не имеет освещения. Со стороны «Ленты» огромная канава.
Также не освещен участок от «Ленты» до поворота на д. Родина. Город уже расстроился до поворота на Родину, а освещения так и нет.
Иван
Источник: Псковская Лента Новостей
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