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Фотофакт: Убитый великолукский двор

02.04.2017 15:21 ПЛН, Псков

В этом году в Великих Луках ремонт дорог - самая острая и больная тема. В сети Интернет великолучане даже организовали сообщество, которое назвали Dorogi.net.

Там каждый день появляются фото убитых великолукских дорог.

Убитая проезжая часть - это далеко не все, что беспокоит великолучан. Дорожное покрытие дворовых территорий также оставляет желать лучшего. Вот например дорога во дворе дома 8 по ул. Некрасова. Это в Великих Луках считается центром города.

Источник: Псковская Лента Новостей



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