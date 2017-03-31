Фотофакт: Убитый великолукский двор

В этом году в Великих Луках ремонт дорог - самая острая и больная тема. В сети Интернет великолучане даже организовали сообщество, которое назвали Dorogi.net.

Там каждый день появляются фото убитых великолукских дорог.

Убитая проезжая часть - это далеко не все, что беспокоит великолучан. Дорожное покрытие дворовых территорий также оставляет желать лучшего. Вот например дорога во дворе дома 8 по ул. Некрасова. Это в Великих Луках считается центром города.

Источник: Псковская Лента Новостей