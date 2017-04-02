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Фотофакт: Решили ехать в Порхов? Вас ждет убитая дорога

03.04.2017 09:06 ПЛН, Псков

Разбитые дороги - главный тренд 2017 года в Псковской области. Дороги Великих Лук попали на Первый канал, но проблема есть во всех районах Псковской области.

Вот так, например, выглядит дорога на подъезде к городу Порхов.

Фото: dorog_net_vl

Источник: Псковская Лента Новостей



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