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Фотофакт: Решили ехать в Порхов? Вас ждет убитая дорога
03.04.2017 09:06 ПЛН, Псков
Разбитые дороги - главный тренд 2017 года в Псковской области. Дороги Великих Лук попали на Первый канал, но проблема есть во всех районах Псковской области.
Вот так, например, выглядит дорога на подъезде к городу Порхов.
Фото: dorog_net_vl
Источник: Псковская Лента Новостей
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