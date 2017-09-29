Фотофакт: Пешеходный переход «разобрали» на части

Почему так странно оборудован пешеходный переход на улице Поземского в Пскове у автобусной остановке «Льнокомбинат»? «Зебра» расположена отдельно, знаки «Пешеходный переход» отдельно.

Это два отдельных пешеходных перехода? Или один решили разобрать на части? В чем смысл этого разделения?

В любом случае, что бы ни задумали наши организаторы дорожного движения, это очень опасно. Люди выходят на проезжую часть там, где нет знаков «Пешеходный переход».

Источник: Псковская Лента Новостей