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Фотофакт: Пешеходный переход «разобрали» на части

17.10.2017 10:44 ПЛН, Псков

Почему так странно оборудован пешеходный переход на улице Поземского в Пскове у автобусной остановке «Льнокомбинат»? «Зебра» расположена отдельно, знаки «Пешеходный переход» отдельно.

Это два отдельных пешеходных перехода? Или один решили разобрать на части? В чем смысл этого разделения?

В любом случае, что бы ни задумали наши организаторы дорожного движения, это очень опасно. Люди выходят на проезжую часть там, где нет знаков «Пешеходный переход».

Источник: Псковская Лента Новостей



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