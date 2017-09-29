Псковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». ФОТОПсковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». Соответствующее фото в социальных сетях разместил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ...50
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Фотофакт: Пешеходный переход «разобрали» на части
17.10.2017 10:44 ПЛН, Псков
Почему так странно оборудован пешеходный переход на улице Поземского в Пскове у автобусной остановке «Льнокомбинат»? «Зебра» расположена отдельно, знаки «Пешеходный переход» отдельно.
Это два отдельных пешеходных перехода? Или один решили разобрать на части? В чем смысл этого разделения?
В любом случае, что бы ни задумали наши организаторы дорожного движения, это очень опасно. Люди выходят на проезжую часть там, где нет знаков «Пешеходный переход».
Источник: Псковская Лента Новостей
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