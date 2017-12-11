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Фотофакт: Подметание, уборка или само растает? (2 серия)

25.12.2017 16:41 ПЛН, Псков

Прошло две недели после моего первого похода по улице Калинина. Какие произошли изменения?

Был почищен от снега тротуар (70 метров) на перекрестке с улицей Свердлова. Все остальное осталось по-прежнему. Тротуар оказался практически не почищен.

Велодорожка почищена местами.

Уборочная техника продолжает портить газон.

Юля

Источник: Псковская Лента Новостей



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