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Фотофакт: Подметание, уборка или само растает? (2 серия)
25.12.2017 16:41 ПЛН, Псков
Прошло две недели после моего первого похода по улице Калинина. Какие произошли изменения?
Был почищен от снега тротуар (70 метров) на перекрестке с улицей Свердлова. Все остальное осталось по-прежнему. Тротуар оказался практически не почищен.
Велодорожка почищена местами.
Уборочная техника продолжает портить газон.
Юля
Источник: Псковская Лента Новостей
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