Псковичам напоминают, как правильно установить регистрационные знаки на снегоход

Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области в связи с многочисленными обращениями доводим до сведения владельцев снегоходов информацию об установке регистрационных знаков.

В соответствии с п 6.10 Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 16 января 1995 года, государственные регистрационные знаки (кроме типа 16 «Транзит») должны устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось их прочтение с расстояния 20 м и при освещении штатным фонарем освещения государственного регистрационного знака машины.

Кроме этого, с 1 сентября 2012 года введен в действие ГОСТ Р 50944-2011 «Снегоходы. Технические требования и методы испытаний», в п. 4.10.23 которого указанно, что допускается боковая установка государственного регистрационного знака на левой стороне снегохода в его задней части параллельно продольной плоскости симметрии снегохода с отклонением не более 10° и перпендикулярно опорной плоскости снегохода с отклонением не более 5°. Допускается не устанавливать устройства освещения государственного регистрационного знака при его боковой установке.

Псковичей просят учесть данную информацию при эксплуатации снегоходов.

Источник: Псковская Лента Новостей