На пограничных пунктах пропуска Псковской таможни очередей нет

На пограничных пунктах пропуска Псковской таможни очередей нет по состоянию на 9.00 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в таможне.

В пункте пропуска «Убылинка» на 9 часов было одно грузовое транспортное средство, 4 легковых, 9 автомашин в погранзоне.

МАПП «Шумилкино»: 2 грузовых ТС, 2 легковых, 3 в погранзоне.

«Куничина гора»: 1 грузовое ТС, 1 в погранзоне.

Источник: Псковская Лента Новостей