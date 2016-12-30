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На пограничных пунктах пропуска Псковской таможни очередей нет
31.12.2016 10:18 ПЛН, Псков
На пограничных пунктах пропуска Псковской таможни очередей нет по состоянию на 9.00 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в таможне.
В пункте пропуска «Убылинка» на 9 часов было одно грузовое транспортное средство, 4 легковых, 9 автомашин в погранзоне.
МАПП «Шумилкино»: 2 грузовых ТС, 2 легковых, 3 в погранзоне.
«Куничина гора»: 1 грузовое ТС, 1 в погранзоне.
Источник: Псковская Лента Новостей
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