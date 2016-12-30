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На пограничных пунктах пропуска Псковской таможни очередей нет

31.12.2016 10:18 ПЛН, Псков

На пограничных пунктах пропуска Псковской таможни очередей нет по состоянию на 9.00 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в таможне.

В пункте пропуска «Убылинка» на 9 часов было одно грузовое транспортное средство,  4 легковых, 9 автомашин в погранзоне.

МАПП «Шумилкино»: 2 грузовых ТС, 2 легковых, 3 в погранзоне.

«Куничина гора»: 1 грузовое ТС, 1 в погранзоне. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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