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За неделю спасатели 25 раз выезжали на ДТП в Псковской области

12.01.2017 10:02 ПЛН, Псков

С 4 по 11 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 25 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло три человека, пострадало 25. В двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано двое погибших.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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