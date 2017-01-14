Владельцы машин могут оформить ОСАГО в электронном виде, напоминают псковичам в ГИБДД

С 1 января 2017 года владельцы транспортных средств имеют возможность заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) в виде электронного документа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, для этого необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, а также диагностической карте, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставлены путем направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных копий. Если по независящим от вас причинам заключить договор страхования в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО не удалось, в целях принятия соответствующих мер реагирования о данном факте вы можете проинформировать:

территориальное учреждение Банка России (адрес: 180000, Октябрьский пр-т, д. 8, телефон: 8(8112) 69-45-14, электронная почта: 58media@cbr.ru);

Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru);

Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8- 800-200-22-75; сайт:www.autoins.ru).

Источник: Псковская Лента Новостей