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Пьяного водителя «БМВ», повторно севшего в таком состоянии за руль, задержали на улице Инженерной в Пскове
18.01.2017 09:31 ПЛН, Псков
Дорожной полицией в ходе проводимых в Пскове мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, вчера утром в Пскове по улице Инженерной на автомашине «БМВ» двигался 37-летний гражданин. Стражи порядка остановили иномарку и выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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