Пьяного водителя «БМВ», повторно севшего в таком состоянии за руль, задержали на улице Инженерной в Пскове

Дорожной полицией в ходе проводимых в Пскове мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, вчера утром в Пскове по улице Инженерной на автомашине «БМВ» двигался 37-летний гражданин. Стражи порядка остановили иномарку и выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей