Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных службГлава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16
Итоги 2016 года подведет в пресс-центре ПЛН начальник регионального управления ГИБДД Анатолий Ефимов
Итоги 2016 года подведет 19 января в пресс-центре Псковской Ленты Новостей начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.
Насколько снизилось количество аварий в Псковской области в 2016 году? Сколько выдано за год водительских удостоверений? Сколько выявлено административных правонарушений? Можно ли воспользоваться скидкой на госпошлину при получении удостоверения через сайт госуслуг?
Ответы на эти и другие вопросы будут озвучены в ходе пресс-конференции.
Начало в 15.00 19 января.
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.
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Источник: Псковская Лента Новостей