Итоги 2016 года подведет в пресс-центре ПЛН начальник регионального управления ГИБДД Анатолий Ефимов

Итоги 2016 года подведет 19 января в пресс-центре Псковской Ленты Новостей начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Насколько снизилось количество аварий в Псковской области в 2016 году? Сколько выдано за год водительских удостоверений? Сколько выявлено административных правонарушений? Можно ли воспользоваться скидкой на госпошлину при получении удостоверения через сайт госуслуг?

Ответы на эти и другие вопросы будут озвучены в ходе пресс-конференции.

Начало в 15.00 19 января.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.

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Источник: Псковская Лента Новостей