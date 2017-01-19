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Законопроект, предусматривающий штраф в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение, одобрен комитетом Госдумы

19.01.2017 13:06 ПЛН, Псков

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона, устанавливающий административную ответственность за опасное вождение, пишет «Интерфакс».

Правительственный законопроект предлагает, в частности, ввести за опасное вождение штраф в размере 5 тысяч рублей.

Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения, отмечается в сообщении на сайте правительства.

Постановлением правительства от 30 мая 2016 года внесены изменения в Правила дорожного движения - установлен запрет на опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.

Согласно сообщению на сайте правительства, опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совокупности перечисленных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени. В ряде случаев это лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.

В настоящее время установлена ответственность за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, в виде административного штрафа в размере 500 рублей (часть 3 статьи 12.14 КоАП). За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выражающееся в случае опасного вождения в перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, установлен штраф в размере 1,5 тыс. рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).

МВД России полагает, что административная ответственность за опасное вождение должна быть выше, чем ответственность за совершение отдельных действий, перечень которых предусмотрен Правилами дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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