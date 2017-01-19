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Более чем на 20% за год снизилось число погибших на дорогах в Псковской области людей

19.01.2017 15:16 ПЛН, Псков

Более чем на 20% за год снизилось число погибших на дорогах в Псковской области людей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов. 
 
 
В 2016 году на дорогах Псковской области отмечено сокращение основных показателей аварийности: количество ДТП снизилось за год на 20,6% (с 1423 до 1130), погибших в них людей - на 20,6% (130 человек), раненых – на 17,7% (с 1843 до 1517). По этим показателям, заметил Анатолий Ефимов, Псковская область существенно улучшила свои позиции в рейтинге регионов РФ.
 
Также на 16,8% сократилось количество ДТП, на момент совершения которых водители находились в состоянии опьянения (с 202 до 168). 
 
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет в целом по области сократилось на 22,3% (с 148 до 115), раненых детей – на 25,7% (с 167 до 124), погибших детей - стабильно (4). В первых числах января 2017 года в Псковской области уже произошло ДТП, в котором погиб ребенок.
 
Уже в 2017 году в Псковской области также отмечается снижение показателей аварийности. По состоянию на 19 января на 23% снизилось общее количество ДТП (46), четверо человек погибли.

Источник: Псковская Лента Новостей



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