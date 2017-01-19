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В минувшем году в Псковской области были задержаны более 500 водителей, повторно севших за руль пьяными
19.01.2017 15:24 ПЛН, Псков
В 2016 году сотрудники ГИБДД Псковской области выявили 513 водителей транспортных средств, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть повторно севших за руль пьяными. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.
Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2979 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ. Из них, за управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 2369, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 610.
Анатолий Ефимов в связи с этим обратился к гражданам с просьбой не быть равнодушными и не позволять пьяным водителям, даже родственникам, садиться за руль. «Незазорно позвонить и предупредить сотрудников ГИБДД о нетрезвом водителе. Нужно с этим злом бороться и бороться любыми методами», - уверен начальник областной ГИБДД и напомнил, что сообщить можно по телефону горячей линии, дежурной части или 02.
Источник: Псковская Лента Новостей
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