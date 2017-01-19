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15:28 С 1 января 2017 года псковичи могут получить скидку в 30% при оплате госпошлины для получения водительских прав
С 1 января 2017 года псковичи могут получить скидку в 30% при оплате госпошлины для получения водительских прав
19.01.2017 15:28 ПЛН, Псков
С 1 января 2017 года псковичи могут получить скидку в 30% при оплате госпошлины для получения водительских прав. Сделать это в таком случае необходимо строго через Единый портал государственных услуг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.
Всего за 2016 год экзаменационными подразделениями ГИБДД Псковской области выдано 16633 водительских удостоверения, из которых: 3995 - впервые, 975 - открыли новую категорию при наличии права управления ТС, 11663 - замена водительского удостоверения в связи с истечением срока или утрате.
Анатолий Ефимов подчеркнул, что возможность получения скидки на оплату госпошлины при получении прав через Единый портал госуслуг в подразделениях ГИБДД уже реализована. Проблемным остается вопрос подтверждения оплаты. Это связано с нестабильной работой системы подтверждения. В этой связи для подтверждения оплаты через портал и последующего предоставления 30% скидки гражданам необходимо дополнительно предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины через указанный ресурс.
По результатам рассмотрения дел судами в минувшем году лишены права управления транспортными средствами 2679 водителей.
Доля граждан, использующих Единый портал оказания государственных и муниципальных услуг при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД области, составила 22,5% от общего числа обратившихся. По вопросам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним за 2016 год составляет 2,3 % от общего числа обратившихся. Из 52013 обратившихся 1349 обратились через портал. Предполагаем, добавил он, что введенные с 1 января 2017 года скидки на госпошлину при обращении через портал, исправят ситуацию с востребованностью данного ресурса.
Источник: Псковская Лента Новостей
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