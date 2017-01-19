Более 50% нарушителей ПДД в Псковской области пользуются скидкой по оплате штрафа

Более 50% нарушителей ПДД в Псковской области пользуются скидкой по оплате штрафа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Всего в сфере дорожного движения в Псковской области выявлено 331 тысяча 789 административных правонарушения, из них 219 тысяч 553 или 66% от общего количества возбужденных дел зафиксировано с применением специальных технических средств фотосъемки и видеозаписи, работающих в автоматическом режиме. Более 50% нарушителей ПДД пользуются скидкой по оплате штрафа.

Анатолий Ефимов подчеркнул, что там, где стоят камеры, практически на 100% снижается аварийность на дорогах. Отметил он и положительный эффект от передвижных камер фотовидеофиксации. «Фотовидеофиксация очень влияет. Надо развивать эту систему. На аварийно опасных участках камеры необходимы», - уверен Анатолий Ефимов.

Источник: Псковская Лента Новостей