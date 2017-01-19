www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Коды регионов на автономерах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко Новости о строительстве объездной дороги Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город «Вопрос ГИБДД» Предложения ГИБДД Автозапчасти Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Автозапчасти
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб

Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб

Глава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16

Более 50% нарушителей ПДД в Псковской области пользуются скидкой по оплате штрафа

19.01.2017 15:42 ПЛН, Псков

Более 50% нарушителей ПДД в Псковской области пользуются скидкой по оплате штрафа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов. 
 
 
Всего в сфере дорожного движения в Псковской области выявлено 331 тысяча 789 административных правонарушения, из них 219 тысяч 553 или 66% от общего количества возбужденных дел зафиксировано с применением специальных технических средств фотосъемки и видеозаписи, работающих в автоматическом режиме. Более 50% нарушителей ПДД пользуются скидкой по оплате штрафа. 
 
Анатолий Ефимов подчеркнул, что там, где стоят камеры, практически на 100% снижается аварийность на дорогах. Отметил он и положительный эффект от передвижных камер фотовидеофиксации. «Фотовидеофиксация очень влияет. Надо развивать эту систему. На аварийно опасных участках камеры необходимы», - уверен Анатолий Ефимов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31