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Более 50% нарушителей ПДД в Псковской области пользуются скидкой по оплате штрафа
19.01.2017 15:42 ПЛН, Псков
Более 50% нарушителей ПДД в Псковской области пользуются скидкой по оплате штрафа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.
Всего в сфере дорожного движения в Псковской области выявлено 331 тысяча 789 административных правонарушения, из них 219 тысяч 553 или 66% от общего количества возбужденных дел зафиксировано с применением специальных технических средств фотосъемки и видеозаписи, работающих в автоматическом режиме. Более 50% нарушителей ПДД пользуются скидкой по оплате штрафа.
Анатолий Ефимов подчеркнул, что там, где стоят камеры, практически на 100% снижается аварийность на дорогах. Отметил он и положительный эффект от передвижных камер фотовидеофиксации. «Фотовидеофиксация очень влияет. Надо развивать эту систему. На аварийно опасных участках камеры необходимы», - уверен Анатолий Ефимов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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