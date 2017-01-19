Иван Цецерский поднял вопрос о формировании дорожных фондов муниципалитетов

Секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия», глава города Псков Иван Цецерский предложил выделять дополнительные средства на ремонт дорог транзитным городам без полноценных объездных трасс. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, эту инициативу глава города озвучил в ходе заседания дискуссионной площадки «Быть хозяином в своем доме», которая организована сегодня, 21 января, в рамках XVI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Иван Цецерский рассказал, что в 2016 году на ремонт моста имени 50-летия Октября в Пскове было потрачено 200 миллионов рублей. «Мы больше ничего не смогли сделать», - посетовал он и напомнил, что Псков - транзитный город. «Объездную мы только строим и будем года три строить, все транспортные потоки из Евросоюза в Россию идут к нам. Надо увеличить финансирование городов, где нет объездных дорог, учитывая мостовые сооружения», - предложил Иван Цецерский.

«Вопрос справедливый, - отреагировал на выступление главы Пскова министр транспорта РФ Максим Соколов. - Мост - дорогостоящее сооружение». Он признал, что хотя Россия вернула себе лидерство в мостостроении, - в прошлом году были введены в строй девять масштабных новых мостов, завершен недострой в регионах, - требуется отдельная программа в этой сфере. По словам Максима Соколова, средства на эти цели могут быть изысканы благодаря работе системы «Платон».

Напомним, 21-22 января в Москве проходит XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия».

Псковскую область на съезде будут представлять член Генерального Совета партии, секретарь Палкинского отделения «Единой России» Кристина Калашникова, член центральной контрольной комиссии, сенатор Елена Бибикова, секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова. Кроме того, в работе Съезда примут участие секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский.

В первый день съезда, 21 января, работают семь дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

В воскресенье, 22 января, состоится пленарное заседание съезда. Перед его началом состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии - Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. По окончании съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.

Источник: Псковская Лента Новостей