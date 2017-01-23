Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении штрафов за непропущенных пешеходов

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Если инициативу одобрят, то сумма штрафа будет увеличена до 2,5 тысяч рублей, сообщают «Вести».

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, инициированный МВД России еще летом 2016 года. В соответствии с новой редакцией соответствующей статьи КоАП максимальный размер штрафа планируется повысить до 2 500 рублей.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей», - говорится в официальном сообщении сайте правительства РФ.

Законопроект об увеличении штрафов за непропущенных пешеходов рассмотрят на заседании правительства. Отметим, что на сегодняшний день санкция за данное нарушение составляет 1 500 рублей.

В МВД России отмечают, что необходимость повышения штрафов обусловлена высокой степенью опасности таких нарушений и ростом количества ДТП на пешеходных переходах.

Согласно приведенной статистике 2015 года (законопроект был подготовлен еще прошлым летом), за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 ДТП, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей