Правительство поручило проработать вариант однократного повышения тарифа «Платона»

Правительство РФ поручило проработать вариант однократного повышения тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон», сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

«На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа. Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство. Ну и будем ожидать принятия этого решения», - сказал он, отметив, что выхода «на параметры той модели "Платона" ждут и регионы, и рынок транспортных перевозок в целом», пишет «Интерфакс».

Министр также указал, что решение по тарифу «Платона» касается не только автомобильных перевозок, но и других видов транспорта, «особенно с учетом того что надо действительно предметно переключать в летний период времени грузопотоки с и без того загруженных автомобильных дорог на другие виды транспорта». «Поэтому я надеюсь, что такое решение в ближайшей перспективе будет принято правительством РФ», - сказал М.Соколов.

Ранее чиновник уже говорил, что на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалось не поэтапное, а однократное повышение тарифа - «таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка на бизнес по году осталась бы в пределах или даже, может быть, меньше заявленных изначально предложений». «Скорее всего, это решение (о повышении тарифа - ред.) будет отодвинуто на определенный период времени», - говорил М.Соколов.

В настоящее время обсуждается вопрос повышения тарифа в системе. При этом ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 2,61 рубля, с июня - до 3,06 рубля. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 рубля) до июля 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей