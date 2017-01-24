По каналам Интерпола сотрудники Псковской таможни установили угнанный в Испании Land Rover

Сотрудники УМВД России по Псковской области приняли участие в общероссийских оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, целью проведенной операции «Авто-VIN» стало задержание похищенных транспортных средств, установление мест их хранения, выявление фактов изменения идентификационных обозначений и разукомплектования.

В ходе операции были задействованы информационные ресурсы НЦБ Интерпола МВД России для проверок автотранспорта с регистрационными знаками стран Евросоюза и государств-участников СНГ.

Псковскими полицейскими проверено свыше 150 транспортных средств, в том числе по регистрационным учетам Республики Беларусь, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Польши, Чехии и Германии.

В результате принятых мер на территории Псковской области обнаружено 5 транспортных средств, идентификационные номера которых имели признаки изменения. По всем фактам в настоящее время проводятся проверки.

Кроме того, в период подготовки к проведению оперативно-профилактических мероприятий в Латвии задержан автомобиль Land Rover, находившийся в федеральном розыске в связи с хищением в Москве. Данное транспортное средство разыскивалось с 2015 года как «автомашина – двойник».

Еще один автомобиль этой марки был задержан сотрудниками Псковской таможни. В результате проверок по каналам Интерпола установлен факт его розыска правоохранительными органами Испании в связи с кражей.

Источник: Псковская Лента Новостей