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Депутат Госдумы Александр Васильев отозвал свой законопроект о публикации в Интернете сведений о дорожной деятельности

27.01.2017 16:07 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев отозвал проект федерального закона о  размещении в сети «Интернет» сведений о дорожной деятельности. Об этом сообщает сайт Государственной Думы РФ.

Законопроект был внесен еще в 2013 году.

Автор закона предлагал внедрить в сферу дорожной деятельности систему общественного контроля в форме публикации на сайтах государственных органов и государственной компании «Российские автомобильные дороги» сведений о принимаемых в составе заключенных договоров работах и их стоимости. Предполагается, что поможет следить за исполнением договоров, а также выявлять причины и этапы удорожания проектов и ответственных за это лиц.

26 января законопроект снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы - депутатом Александром Васильевым. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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