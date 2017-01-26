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Депутат Госдумы Александр Васильев отозвал свой законопроект о публикации в Интернете сведений о дорожной деятельности
Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев отозвал проект федерального закона о размещении в сети «Интернет» сведений о дорожной деятельности. Об этом сообщает сайт Государственной Думы РФ.
Законопроект был внесен еще в 2013 году.
Автор закона предлагал внедрить в сферу дорожной деятельности систему общественного контроля в форме публикации на сайтах государственных органов и государственной компании «Российские автомобильные дороги» сведений о принимаемых в составе заключенных договоров работах и их стоимости. Предполагается, что поможет следить за исполнением договоров, а также выявлять причины и этапы удорожания проектов и ответственных за это лиц.
26 января законопроект снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы - депутатом Александром Васильевым.
Источник: Псковская Лента Новостей