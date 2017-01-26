www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб

Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб

Глава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16

Депутаты подготовили проект закона об уголовной ответственности за воспрепятствование проезду «скорой» и полиции

27.01.2017 16:11 ПЛН, Псков

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы до четырех лет в случае, когда отказ водителей пропустить автомобиль полиции, «скорой» или пожарной служб приводит к смерти людей.

«Соответствующий законопроект предусматривает внесение поправок в статью 264 Уголовного кодекса РФ и дополнение ее пунктом "1", в котором будет предусматриваться уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет в случае, если следственными органами доказано, что непредоставление преимущества в движении спецтранспорту (автомобилям полиции, "скорой", МЧС) привело к смерти человека», - сказал один из авторов законопроекта депутат Александр Сидякин в ходе своего выступления на заседании экспертно-консультативного совета Госдумы в пятницу, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью законопроектом предусматривается ответственность в виде лишения свободы до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Депутат добавил, что криминализация таких действий необходима, так как они представляют серьезную опасность для общества.

По словам А.Сидякина, в случае отсутствия вреда здоровью людей законопроектом также предусмотрены поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф в размере 1,5 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от шести месяцев до года.

«Хочу сказать, что синий маячок предполагает только автомобили спецслужб. Речь не идет о машинах депутатов и других авто. Только о спецтранспорте, который служит общественным целям - полиция, "скорая" и МЧС», - подчеркнул А.Сидякин.

По его словам, депутаты также обратились в правительство с просьбой предусмотреть проверку водителей скорой помощи на знание местности, в которой они работают, и оборудование машин навигационными системами.

Он добавил, что законопроект будет сегодня внесен на рассмотрение Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31