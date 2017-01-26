Депутаты подготовили проект закона об уголовной ответственности за воспрепятствование проезду «скорой» и полиции

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы до четырех лет в случае, когда отказ водителей пропустить автомобиль полиции, «скорой» или пожарной служб приводит к смерти людей.

«Соответствующий законопроект предусматривает внесение поправок в статью 264 Уголовного кодекса РФ и дополнение ее пунктом "1", в котором будет предусматриваться уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет в случае, если следственными органами доказано, что непредоставление преимущества в движении спецтранспорту (автомобилям полиции, "скорой", МЧС) привело к смерти человека», - сказал один из авторов законопроекта депутат Александр Сидякин в ходе своего выступления на заседании экспертно-консультативного совета Госдумы в пятницу, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью законопроектом предусматривается ответственность в виде лишения свободы до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Депутат добавил, что криминализация таких действий необходима, так как они представляют серьезную опасность для общества.

По словам А.Сидякина, в случае отсутствия вреда здоровью людей законопроектом также предусмотрены поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф в размере 1,5 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от шести месяцев до года.

«Хочу сказать, что синий маячок предполагает только автомобили спецслужб. Речь не идет о машинах депутатов и других авто. Только о спецтранспорте, который служит общественным целям - полиция, "скорая" и МЧС», - подчеркнул А.Сидякин.

По его словам, депутаты также обратились в правительство с просьбой предусмотреть проверку водителей скорой помощи на знание местности, в которой они работают, и оборудование машин навигационными системами.

Он добавил, что законопроект будет сегодня внесен на рассмотрение Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей