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Госдума приняла закон о создании электронной очереди для пересечения границы на машине

27.01.2017 17:06 ПЛН, Псков

Госдума приняла в пятницу в третьем (окончательном) чтении законопроект, который позволяет создать в России электронные очереди для пересечения границы автотранспортом. Как сообщает ТАСС, авторами этой инициативы выступила группа депутатов-единороссов два года назад.

Новый закон меняет процедуру разработки и утверждения требований к обустройству участков дорог на подъездах к пунктам пропуска автомобилей через госграницу РФ, предусматривая, что эти требования будут устанавливаться не техническим регламентом, а правительством РФ.

Ранее эти требования устанавливались законодательством РФ о техническом регулировании, однако они не были прописаны, отмечали авторы. В результате их отсутствия при строительстве дорог не учитывались развитие и совершенствование автомобильных пунктов пропуска через госграницу, несвоевременно принимаются меры для обеспечения надлежащего состояния участков дорог на подъездах к этим пунктам. В связи с этим возникали проблемы с организацией пропуска автотранспорта через госграницу РФ, указывали разработчики.

Принятие закона, по их мнению, позволит обеспечить эффективную работу пунктов пропуска транспортных средств через госграницу РФ, максимальное использование их пропускной способности, а также удобство автовладельцев, грузоперевозчиков и пассажиров.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы Александр Васильев, закон предоставляет возможность правительству создать и внедрить требования к обустройству дорог на подъезде к пунктам пропуска на границе. По оценке депутата, в настоящее время около границы нет нормальной инфраструктуры, позволяющей ее комфортно пересечь. Он отметил, что если возникает пиковая ситуация и скапливается большое количество автомобилей, водители сталкиваются с колоссальными проблемами, создаются многокилометровые очереди. С принятием закона появилась возможность сделать площадку перед границей с электронной системой бронирования очереди.

Васильев сообщил, что площадки у пунктов пересечения границы будут обеспечены необходимой инфраструктурой: гостиницами, туалетами, кафе. На этих площадках, по его словам, можно будет пройти регистрацию, получить талон и спокойно пересечь границу, когда на табло высветится нужный номер.

Источник: Псковская Лента Новостей



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