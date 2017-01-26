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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение
Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей, сообщает «Газета.Ру»
«Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — отметили разработчики.
Поправки были внесены в статью 12.38 Кодекса об административных правонарушениях. В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что необходимость установления санкций за опасное вождение вызвана изменениями правил дорожного движения.
Законопроект о штрафах за опасное вождение внесли в Госдуму 25 ноября 2016 года.
Источник: Псковская Лента Новостей