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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение

27.01.2017 18:32 ПЛН, Псков

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей, сообщает «Газета.Ру»

«Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — отметили разработчики.

Поправки были внесены в статью 12.38 Кодекса об административных правонарушениях. В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что необходимость установления санкций за опасное вождение вызвана изменениями правил дорожного движения.

Законопроект о штрафах за опасное вождение внесли в Госдуму 25 ноября 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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