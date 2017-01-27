В МВД рассказали о штрафах для «тихоходов»

Усиление ответственности за опасную езду коснется как автогонщиков, так и тех, кто ездит слишком медленно, — «тихоходов». Об этом сообщил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, передает «Газета.Ру».

«Тихоходы» сюда тоже попадают — читайте сами правила [дорожного движения], вы поймете», — сказал Зубов на заседании Государственной Думы РФ в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона, который устанавливает штраф в 5 тыс. руб. за опасное вождение.

По его словам, «тихоходы», которые едут медленно и не дают перестраиваться, могут мешать движению «скорой помощи».

Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение.

Источник: Псковская Лента Новостей