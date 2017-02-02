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МВД предложило ввести анализ крови водителей для выявления опьянения

03.02.2017 09:53 ПЛН, Псков

МВД занялось разработкой законопроекта, по которому пьяным будет считаться автомобилист с содержанием более 0,3 г алкоголя в литре крови.

О том, что МВД разрабатывает поправки к ст. 12.8 КоАП РФ пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, который появился на портале regulations.gov.ru. По действующим правилам, водителя лишают прав в том случае, если в литре выдыхаемого воздуха обнаружено 0,16 мг алкоголя. Однако, в МВД указывают, что не всегда факт употребления спиртного можно определить с помощью алкотестера.

Бывают случаи, когда правонарушитель находится в сильном опьянении или бессознательном либо беспомощном состоянии. В этом случае нужно брать на анализ кровь, а соответствующей процедуры в КоАП не предусмотрено.

В МВД намерены устранить проблему введя в КоАП норму о допустимом уровне содержания алкоголя в литре крови. Например, согласно Венской конвенции он не должен быть выше 0,5 гр на литр крови. Применяться норма будет в случаях, когда водитель, находясь в бессознательном состоянии после ДТП, не может самостоятельно дышать в алкотестер.

С августа 2013 года в России действует норма 0,16 мг для проверки алкотестером (это считается «погрешностью измерений»). По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, изначально в законопроекте, который вносился в Госдуму в 2013 году, была записана норма и для анализа крови - 0,35 г/л. «Но по политическим причинам мы от нее отказались, оставили только норму по выдох. Цифра 0,35 г очень взбудоражила общественность, на нас начали оказывать давление со всех сторон», - сказал он.

Идею поддержал и нарколог Александр Ковтун. Однако он заметил, что зачастую анализ дает завышенные результаты. При заборе крови у водителей, находящихся в бессознательном состоянии, медсестры в больницах по привычке смазывают кожу спиртом для дезинфекции, а это недопустимо при измерении уровня алкоголя.

Источник: Псковская Лента Новостей



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