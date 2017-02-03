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Спасатели рекомендуют псковичам чаще заглядывать под капот своих машин
03.02.2017 13:46 ПЛН, Псков
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает автовладельцам правила пожарной безопасности в связи с пожаром в автомобилей на улице 2-й Островский проезд.
2 февраля поступило сообщение о том, что в Пскове на улице 2-й Островский проезд горит автомобиль. Для ликвидации последствий пожара был привлечен дежурный караул пожарно-спасательной части № 2 города Пскова в составе шести человек на двух автоцистернах и ВПК «Псковавиа» в составе трех человек на автоцистерне. На тушение был подан один ствол «Б» и пеногенератор ГПС-600, израсходовано 100 литров пенообразователя. Несмотря на то, что пожар был быстро локализован и ликвидирован, автомобиль «Фольксваген Пассат» 1996 года выпуска полностью сгорел. Причина пожара - разгерметизация топливной системы.
В связи с произошедшим, Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует автомобилистам чаще заглядывать под капот своего транспортного средства и напоминает некоторые правила предотвращения возгорания автомобилей.
Возникновения пожара можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций:
- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;
- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля;
- постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;
- всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;
- огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;
- на период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнём;
- исключить курение в салоне автомобиля.
При обнаружении первых признаков пожара следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01», «101» или «112».
Источник: Псковская Лента Новостей
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