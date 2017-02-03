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80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

05.02.2017 13:49 ПЛН, Псков

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в группе «Автомир Псков» В Контакте.

В анонимном опросе на тему «Нужна ли уголовная ответственность за препятствование проезду машин скорой помощи?» проголосовало 697 человек.

 «Да. Нельзя мешать медикам», - ответили 78,8% опрошенных (549 человек).

«Да, только на дорогах общего пользования. Во дворах не наказывать», -этот вариант ответа выбрали 6,2% (43 человека).

«Нет. Достаточно существующего наказания», - ответили 14,2% (99 человек).

«Свой вариант» выбрали 0.9% (6 человек). «Надо людей менять. А законы наши дурацкие тут не причём», «Надо культуры набраться и тогда будет все ок», - приводит свои аргументы пользователи. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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