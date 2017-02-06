Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных службГлава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16
В Великих Луках наркоману незаконно выдали водительские права
6 февраля Великолукский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора о лишении права на управление транспортным средством жителем Великих Лук.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, по результатам проведенной проверки было установлено, что А. в 2007 году было выдано водительское удостоверение категории «В». Оно является недействительным в связи с нарушением требований закона, так как А. состоит на диспансерном учете в филиале «Великолукский» ГБУЗ Псковской области «Наркологический диспансер Псковской области» с диагнозом: «полинаркомания», поэтому в силу требований закона он не имеет право на управление транспортным средством.
Выдача водительского удостоверения лицу, страдающему наркотической зависимостью, а равно наличие у данного лица действующего водительского удостоверения нарушает права неопределенного круга лиц и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, заключили в прокуратуре.
Источник: Псковская Лента Новостей