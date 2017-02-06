В Великих Луках наркоману незаконно выдали водительские права

6 февраля Великолукский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора о лишении права на управление транспортным средством жителем Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, по результатам проведенной проверки было установлено, что А. в 2007 году было выдано водительское удостоверение категории «В». Оно является недействительным в связи с нарушением требований закона, так как А. состоит на диспансерном учете в филиале «Великолукский» ГБУЗ Псковской области «Наркологический диспансер Псковской области» с диагнозом: «полинаркомания», поэтому в силу требований закона он не имеет право на управление транспортным средством.

Выдача водительского удостоверения лицу, страдающему наркотической зависимостью, а равно наличие у данного лица действующего водительского удостоверения нарушает права неопределенного круга лиц и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, заключили в прокуратуре.

Источник: Псковская Лента Новостей