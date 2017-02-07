Псковские приставы арестовали тягач, владелец которого задолжал более 1 млн рублей

На принадлежащий гражданину M. cедельный тягач Volvo, а также полуприцеп Kelberg судебные приставы Пскова наложили арест за долг по кредиту в размере более миллиона рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, задолженность гражданина М. перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на момент возбуждения исполнительного производства, а именно 17 марта 2016 года, составляла 1 миллион 326 тысяч 457 рублей.

В течение 2016 года судебным приставом-исполнителем МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области Рустамом Нурматовым был проведен весь комплекс мер для взыскания задолженности: вынесен запрет на регистрационные действия с автотранспортными средствами, запрет на совершение действий по каким-либо регистрациям, осуществлён розыск банковских счетов - и далее вынесено постановление об обращении взыскания со счетов в банках. Должник ограничен также в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В рамках данного исполнительного производства в последние дни января 2017 года подверглось аресту залоговое имущество гражданина М. - принадлежащий ему cедельный тягач Volvo, а также полуприцеп Kelberg, общей стоимостью 1 миллион 883 тысячи рублей. Стоимость данного имущества определена судом. Так как у должника нет других средств на оплату долга, должник беспрепятственно предоставил свое автотранспортное средство для ареста.

В присутствии понятых был составлен акт и произведен арест машины.

В случае погашения должником долговых обязательств в течение 10 дней, машина будет возвращена хозяину. Если должник не сможет рассчитаться по долгам, арестованное имущество будет передано на реализацию.

Напомним, что наложение ареста на имущество должника предусмотрено ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Судебный пристав вправе это сделать в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях.

Узнать о том, есть ли у вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей